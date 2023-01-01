В Московской области, в д. Трошково на побережье Гжелки всегда рад новым гостям загородный дом «Гжельская сказка». Место понравится желающим провести время на природе. Здесь можно поехать на рыбалку, пожарить шашлыки на мангале или провести праздник, корпоратив, свадьбу. Вилла просторная, имеет небольшой бассейн, кухню для приготовления пищи. Для любителей парной предусмотрена уютная сауна, в которой можно попариться, и получить новый заряд бодрости. Приглашаем приехать с семьей или друзьями.

Номерной фонд Размещение отдыхающих осуществляется в просторную и комфортную виллу с собственным бассейном. Питание Самостоятельное. В коттедже оборудована кухня, оснащённая всем необходимым для приготовления и употребления пищи. Для пикника предусмотрены принадлежности для барбекю и мангал. Инфраструктура К услугам гостей парковка, Wi-Fi, терраса, сауна, бассейн, джакузи, мангал, банкетный зал, настольный теннис. Отмена брони Условия отмены будут указаны при подтверждении Неявка гостя Незаездом считается прибытие гостя после 00:00 часов следующего дня. Штраф за незаезд — % от суммы предоплаты. показать еще