Раменский район
  • 25 Турбаз в Раменском районе на портале
  • Бронирование Информация о турбазах, цены, отзывы, рейтинги и фото
Добавить турбазу
ВОЙТИ
2 С квадроциклами 25 С питанием 25 С проживанием 16 На берегу 14 С бассейном 15 С рыбалкой 8 Корпоративный отдых 25 Круглосуточные турбазы 16 С детьми

Загородный дом «Гжельская сказка»

9,0/10
67 отзывов
еще 8 фото
еще 8 фото
еще 8 фото
еще 8 фото
еще 8 фото
Стоимость от:
20000 руб./сутки
Заезд: 07:00 Выезд: 20:00
Московская обл, Раменский р-н, деревня Трошково, ул Молодежная 11
+7 (926) 711-XX-XX
показать номер
Информация по местоположению

Водоемы рядом: река Гжелка

Курорты рядом: Дзержинский - Лыткарино, Звездочка-Орехово, Лисья Гора, Раменское, Чулково-Боровской курган

Описание

В Московской области, в д. Трошково на побережье Гжелки всегда рад новым гостям загородный дом «Гжельская сказка». Место понравится желающим провести время на природе. Здесь можно поехать на рыбалку, пожарить шашлыки на мангале или провести праздник, корпоратив, свадьбу. Вилла просторная, имеет небольшой бассейн, кухню для приготовления пищи. Для любителей парной предусмотрена уютная сауна, в которой можно попариться, и получить новый заряд бодрости. Приглашаем приехать с семьей или друзьями.
Номерной фонд

Размещение отдыхающих осуществляется в просторную и комфортную виллу с собственным бассейном.

Питание

Самостоятельное. В коттедже оборудована кухня, оснащённая всем необходимым для приготовления и употребления пищи. Для пикника предусмотрены принадлежности для барбекю и мангал.

Инфраструктура

К услугам гостей парковка, Wi-Fi, терраса, сауна, бассейн, джакузи, мангал, банкетный зал, настольный теннис.

Отмена брони

Условия отмены будут указаны при подтверждении

Неявка гостя

Незаездом считается прибытие гостя после 00:00 часов следующего дня. Штраф за незаезд — % от суммы предоплаты.

показать еще
Услуги
Отдых и развлечения
  • Бассейн
  • Сауна
  • Джакузи
Рыбалка и охота
  • Рыбалка
Спорт
  • Теннис настольный
Питание и напитки
  • Кухня
  • Мангальная зона
Мероприятия
  • Банкетный зал
  • Организация свадеб
  • Корпоративный отдых
Остальное
  • Парковка
  • Wi-Fi
Размещение домашних животных
  • Бесплатно
Цены на проживание
Вилла с бассейном
Вместимость: 26 чел.
Питание: Без питания
от 20000
руб./сутки
Удобства: Бассейн, Шкаф, 2-спальная кровать, Комод, Диван, Балкон/терраса, Мягкая мебель, Удобства в номере, Душ, Можно с животными, Прикроватные тумбочки, Интернет, Стол со стульями, Спутниковое телевидение, Телевизор, Туалетно-косметические принадлежности, Фен, Кухня, Кухонные принадлежности, Холодильник, Кухонная плита, СВЧ, Электрочайник
подробное описание
Комфортабельная вилла с бассейном, рассчитанная на размещение до 26 гостей.
Для владельцев
Изменить информацию
Это моя турбаза
Увеличить клиентов
Добавить отзыв
Отзывы (0) 9,0
Оцените чистоту в заведении:
0
Оцените интерьер заведения:
0
Оцените обслуживание:
0
Ваша оценка:
0
Ваши ФИО:
Ваш телефон:
Плюсы заведения:
Минусы заведения:
Отзывы должны быть написаны в рамках цензуры и приличия. В противном случае Ваш отзыв будет отклонен администратором. Если Ваш отзыв носит крайне негативный характер, пожалуйста, напишите нам и мы постараемся оперативно связаться с владельцем сауны для разрешения ситуации.
Другие турбазы в Раменском районе
База отдыха «Русская рыбалка»
от 4 000 руб.
Московская обл, Раменский р-н, деревня Островцы, ул Подмосковная 1а
Сауна
Рыбалка
Бар
Все включено
Мангальная зона
Пансионат «Золотая осень»
от 1 500 руб.
Московская обл, Раменский р-н, рп Быково, ул Опаринская 77/5
Бассейн
Сауна
Фитобочка
Тренажерный зал
Теннис настольный
Загородный отель «Креатово»
от 3 000 руб.
Московская область, Раменский район, посёлок городского типа Кратово, 2-я Сиреневая улица 1
Баня
Бассейн
Бильярд
Вертолетные прогулки
Рыбалка
База отдыха «Озеро Понти»
от 2 500 руб.
Московская область, Раменский район, Новохаритоновское сельское поселение, деревня Турыгино уч. 200
Баня
Бильярд
Рыбалка
Конные прогулки
Теннис настольный
Гостевой дом «Поместье»
от 2 800 руб.
Московская обл, г Раменское, дп Кратово, ул Тимирязевская 3
Баня
Бассейн
Бильярд
Рыбалка
Теннис настольный
 
Ваш регион:
Раменский район
Другие регионы:
Скрыть все
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская Республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Московская область
Волоколамский район Воскресенский район Городской округ Черноголовка Дмитровский район Долгопрудный Домодедово Егорьевский район Железнодорожный Жуковский Звенигород Истринский район Клинский район Коломенский район Коломна Королев Котельники Красногорский район Ленинский район Лобня Лосино-Петровский Лотошинский район Луховицкий район Люберецкий район Можайский район Москва Мытищинский район Наро-Фоминский район Ногинский район Одинцовский район Озерский район Павлово-Посадский район Подольск Пушкинский район Пущино Раменский район Рузский район Сергиево-Посадский район Серпуховский район Солнечногорский район Ступинский район Талдомский район Химки Чеховский район Шатурский район Шаховской район Щелковский район Пушкино Раменское
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область
Показать все
Или введите название