Загородный дом «Гжельская сказка» 20000 Россия, Московская обл, Раменский р-н, деревня Трошково, ул Молодежная 11 +7 (926) 711-XX-XX
9 67 10 1 67
еще 8 фото
еще 8 фото
еще 8 фото
еще 8 фото
еще 8 фото
Стоимость от:
20000 руб./сутки
Заезд: 07:00 Выезд: 20:00
Московская обл, Раменский р-н, деревня Трошково, ул Молодежная 11
Информация по местоположению
Водоемы рядом: река Гжелка
Курорты рядом: Дзержинский - Лыткарино, Звездочка-Орехово, Лисья Гора, Раменское, Чулково-Боровской курган
Описание
В Московской области, в д. Трошково на побережье Гжелки всегда рад новым гостям загородный дом «Гжельская сказка». Место понравится желающим провести время на природе. Здесь можно поехать на рыбалку, пожарить шашлыки на мангале или провести праздник, корпоратив, свадьбу. Вилла просторная, имеет небольшой бассейн, кухню для приготовления пищи. Для любителей парной предусмотрена уютная сауна, в которой можно попариться, и получить новый заряд бодрости. Приглашаем приехать с семьей или друзьями.
Номерной фонд
Размещение отдыхающих осуществляется в просторную и комфортную виллу с собственным бассейном.
Питание
Самостоятельное. В коттедже оборудована кухня, оснащённая всем необходимым для приготовления и употребления пищи. Для пикника предусмотрены принадлежности для барбекю и мангал.
Инфраструктура
К услугам гостей парковка, Wi-Fi, терраса, сауна, бассейн, джакузи, мангал, банкетный зал, настольный теннис.
Отмена брони
Условия отмены будут указаны при подтверждении
Неявка гостя
Незаездом считается прибытие гостя после 00:00 часов следующего дня. Штраф за незаезд — % от суммы предоплаты.
Цены на проживание
Вилла с бассейном
Вместимость: 26 чел.
Питание: Без питания
от 20000
руб./сутки
Удобства: Бассейн, Шкаф, 2-спальная кровать, Комод, Диван, Балкон/терраса, Мягкая мебель, Удобства в номере, Душ, Можно с животными, Прикроватные тумбочки, Интернет, Стол со стульями, Спутниковое телевидение, Телевизор, Туалетно-косметические принадлежности, Фен, Кухня, Кухонные принадлежности, Холодильник, Кухонная плита, СВЧ, Электрочайник
подробное описание
Комфортабельная вилла с бассейном, рассчитанная на размещение до 26 гостей.
Для владельцев
Добавить отзыв
Отзывы (0) 9,0
Другие турбазы в Раменском районе
База отдыха «Русская рыбалка»
от 4 000 руб.
Московская обл, Раменский р-н, деревня Островцы, ул Подмосковная 1а
Сауна
Рыбалка
Бар
Все включено
Мангальная зона
Пансионат «Золотая осень»
от 1 500 руб.
Московская обл, Раменский р-н, рп Быково, ул Опаринская 77/5
Бассейн
Сауна
Фитобочка
Тренажерный зал
Теннис настольный
Загородный отель «Креатово»
от 3 000 руб.
Московская область, Раменский район, посёлок городского типа Кратово, 2-я Сиреневая улица 1
Баня
Бассейн
Бильярд
Вертолетные прогулки
Рыбалка
База отдыха «Озеро Понти»
от 2 500 руб.
Московская область, Раменский район, Новохаритоновское сельское поселение, деревня Турыгино уч. 200
Баня
Бильярд
Рыбалка
Конные прогулки
Теннис настольный
Гостевой дом «Поместье»
от 2 800 руб.
Московская обл, г Раменское, дп Кратово, ул Тимирязевская 3
Баня
Бассейн
Бильярд
Рыбалка
Теннис настольный